Pulizia canali a Pietrasanta: ecco come scongiurare rischi idrogeologici

Per scongiurare rischi idrogeologici visto l’arrivo delle prime piogge autunnali, una ditta incaricata dal Comune ha ultimato la pulizia di fossette e canali di scolo sulla rete viaria di Strettoia, Solaio e Vallecchia in modo da consentire il corretto deflusso delle acque. Grazie infatti alla rimozione di fogliame, materiali terrosi e piccoli rifiuti, sarà scongiurata la formazione di ostacoli tali da rappresentare un pericolo non solo per la circolazione ma anche per la stabilità e la sicurezza idrogeologica in collina: un deflusso non corretto delle acque può alimentare fenomeni di erosione, a loro volta causa di smottamenti".