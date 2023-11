Pubblica illuminazione: via al rifacimento a Vittoria Apuana

Pronto a partire il rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione nella zona di Vittoria Apuana. Saranno sei complessivamente le strade interessate dalla nuova illuminazione che – in alcune – sarà già ultimata entro il mese di dicembre. I lavori, per un importo netto di circa 145mila euro, saranno comunque completati nei primi mesi del 2024. Le strade oggetto degli interventi sono via Pisa, via Firenze, via Genova, via Amalfi (nella foto), via Gobetti, via Civitali traversa. Nell’appalto sono state previste tutte le opere stradali necessarie e propedeutiche per il rifacimento e risanamento della pubblica illuminazione. Al completamento degli interventi, verranno forniti e messi in opera, da parte della ditta che gestisce la pubblica illuminazione, i pali e i relativi corpi illuminati a led di ultima generazione. L’intervento a Vittoria Apuana è un ulteriore passo avanti verso la copertura pressoché totale del paese per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica.