Pubblica assistenza. D’Addio è presidente

Si è insediato il nuovo consiglio direttivo della pubblica assistenza di Minazzana dopo tre anni intensi sotto la presidenza di Roberto Boccelli. Gli fa seguito Enrico D’Addio che da dieci anni conduce la brigata di cucina ed è promotore di numerosi eventi culturali. Condividono l’impegno in questa organizzazione di volontariato la vice presidente Loredana Menchini, la tesoriera Maria Luisa Pirota, la segretaria Elisa Santocchi, i consiglieri Alvaro Avenante, Michele Biagi, Roberto Boccelli, Paolo e Walter Giannini. Sebbene votato a “furor di popolo”, Antonio Giovannetti rimane per sua scelta a latere del consiglio direttivo ma assicura la sua preziosa collaborazione.

Nel documento programmatico dei prossimi tre anni sarà data continuità agli impegni intrapresi come il miglioramento strutturale della sede, la collaborazione con le associazioni e istituzioni del territorio ed ancora maggiore sarà la dedizione agli obblighi statutari. Continuano le iniziative per la promozione della salute con le sessioni di “ginnastica-dolce”, yoga, e quelli culturali/gastronomici.

Già a calendario alcuni eventi: Sabato 8 Marzo cena dedicata alla Festa delle Donne con parte dell’incasso riservato alla “Casa delle Donne” di Viareggio, unico centro antiviolenza della Versilia. Domenica 9 Marzo come tutte le seconde domeniche di ogni mese riprende la domenica del Baratto-lo che prevede, dopo la degustazione dei tradizionali tordelli, l’incontro con il socio Giuseppe Tricoli, fotografo naturalista che racconterà suo viaggio in Norvegia attraverso le sue splendide foto. Domenica 12 aprile, sempre in occasione della Domenica del Barato-lo produzione delle tradizionali torte pasquali nel forno di comunità progetto legato alla realizzazione dell’ecomuseo della Versilia. La storica e tradizionale Festa del primo Maggio come sempre sarà un momento di aggregazione, riflessione e degustazione delle tradizionali specialità gastronomiche.