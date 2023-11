L’esplosione controllata sulla strada per togliere l’incubo dei massi pericolanti

Stazzema (Lucca), 15 novembre 2023 – Proseguono le esplosioni controllate sulla provinciale che collega con il mondo la frazione di Arni, nel comune di Stazzema. Da fine ottobre la strada è chiusa dopo il maltempo che ha portato a una caduta di massi sul nastro d’asfalto.

Una strada che dunque non è sicura. Le autorità hanno deciso di far esplodere parti di roccia per eliminare appunto ogni pericolo. Un lavoro lungo, che è proseguito anche nella giornata di mercoledì 15 novembre con una nuova esplosione, la seconda di tre. Gli interventi vengono coordinati dalla provincia di Lucca.

L’esplosivo viene inserito praticando dei fori nella roccia. In questo modo dovrebbero essere via via eliminati tutti quei tratti di roccia che incombono sulla strada e che rendono il transito pericoloso.