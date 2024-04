Provincia e Associazione musicale in lutto. Menesini: "Siamo stati fortunati a conoscerlo"

La scomparsa di Marcello Parducci ha lasciato un senso di vuoto nella Provincia e nell’associazione musicale lucchese. "È con grande dispiacere che apprendo la notizia di un uomo, un intellettuale che ha dedicato la sua vita alla musica – commenta il presidente della Provincia Luca Menesini –; per Parducci non era solo una passione personale da coltivare, ma qualcosa da condividere e far diventare patrimonio comune, cosa che ha dimostrato ogni giorno dei 15 anni trascorsi alla presidenza dell’Associazione musicale lucchese. A colpire, in Marcello, era la visione che aveva: mai di breve respiro, ma capace di guardare al futuro. Se l’uomo ci ha lasciati, gli sopravvivono le sue ‘creature’. Ritengo che siamo stati fortunati a camminare con lui in un sentiero sempre fatto di parole importanti e progetti di valore: proprio per questo, ci mancherà moltissimo".

"Se l’Associazione è oggi quello che tutti conosciamo e in tanti apprezzano a livello nazionale e internazionale – il saluto del presidente Marco Cattani e del direttore artistico Simone Soldati – moltissimo si deve a Parducci che con immensa passione, competenza e una rara carica di umanità ha generosamente speso tempo ed energie per far crescere la realtà che ha guidato per tanti anni. A lui si deve di fatto anche il “là” per il Lucca Classica Music Festival, perché le radici di questa manifestazione stanno nel “suo” Lucca in musica".