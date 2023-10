Proteste a Pietrasanta: Erba alta al Cimitero di Vallecchia

Nei vialetti interni il bianco dei sassolini sta soccombendo rispetto al verde dei rigogliosi ciuffi d’erba, cresciuti ormai a dismisura. Ma anche intorno alle tombe la situazione non è che sia delle migliori, specie in quei casi in cui la vegetazione selvaggia quasi si mescola con i mazzi di fiori depositati nei vasetti. Una “cartolina“ poco esaltante quella che arriva dal cimitero di Vallecchia, con alcuni abitanti che hanno deciso di sfogarsi inviando ovunque, inclusi i social, fotografie inequivocabili sulle condizioni in cui versa il camposanto. "Va bene valorizzare il centro storico di Pietrasanta – scrive, in particolare, una residente – ma pensiamo un po’ anche ai nostri defunti". Gli scatti si concentrano soprattutto sui vialetti che ogni giorno vengono transitati da chi si reca a portare un saluto o un fiore ai propri cari. Istantanee che fanno capire non solo il disagio nel doversi districare tra tutti quei ciuffi d’erba, ma anche l’imbarazzo a livello di immagine e di rispetto nei confronti di chi non c’è più. Con la speranza che chi di dovere dia il via a una bell’operazione di pulizia in modo da restituire decoro anche al cimitero di Vallecchia al pari delle altre strutture del territorio.