Viareggio, la protesta di commercianti e residenti: “Riprendiamoci il Piazzone”

Viareggio, 19 giugno 2024 – Ci hanno provato con le firme, circa duemila protocollate in Comune, a chiedere un confronto e dunque un consiglio comunale aperto per discutere dei problemi del mercato e del futuro di piazza Cavour. Ma l’amministrazione Del Ghingaro non l’ha concesso. E allora commercianti e residenti del centro città, insieme ai viareggini arrivati da ogni quartiere e ai rappresentanti delle categorie economiche, hanno deciso di fare rumore.

Al grido di “RiprendiAmoci il Piazzone“ si sono ritrovati intorno alle 19 ai piedi del Comune e si sono incamminati fino alle logge del Belluomini per richiamare l’attenzione della politica su uno dei luoghi identitari della città. Ma sprofondato nell’oblio. Coi loggiati svuotati dei negozi, invasi dai piccioni, trasformati in un dormitorio, e da anni, ormai, in attesa di un progetto di riqualificazione.