Programma 2024. Presto il bando per sponsorizzare eventi

Presto sarà varato anche per il 2024 un bando per la sponsorizzazione degli eventi da proporre sul territorio. L’amministrazione comunale ha infatti approvato la possibilità di presentazione da parte di privati di eventuali proposte di sponsorizzazione di alcune delle manifestazioni ed iniziative programmate per l’anno 2024, dando atto che le manifestazioni per le quali è possibile effettuare sponsorizzazioni sono le seguenti: eventi dell’estate 2024, ivi inclusi i festeggiamenti in occasione del Santo patrono; eventi del periodo natalizio, inclusa l’illuminazione natalizia su tutto il territorio. La giunta ha conferito specifico mandato al dirigente affinchè provveda ad una nuova formulazione del bando, in modo da consentire la possibilità di occupazione con stand espositivi alla pineta Falcone e Borsellino (via Spinetti angolo via Matteotti).