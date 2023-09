Progetto di quattro amici. La rinascita dell’oratorio con il contributo di tutti

Un piccolo oratorio, quello collinare di San Gaetano a Casciana, che grazie all’intervento di quattro ingegneri e al contributo PNRR potrà avere una seconda vita. Quadro economico e piano finanziario sono in fase terminale anche se è stato necessario l’intervento di enti e istituzioni locali oltre al lancio di una raccolta fondi, tramite la piattaforma Eppela, per gli ultimi 8mila euro. Francesco De Lellis, Dario Lucarotti, Giuseppe Tambellini e Iacopo Menchetti, assessore all’urbanistica di Camaiore, sono i quattro protagonisti che vogliono restituire un pezzetto di patrimonio a una comunità che avrebbe rischiato di perderlo definitivamente. "Desideriamo estendere la partecipazione del progetto - dichiara Menchetti - quanto più possibile. L’opinione pubblica mai si aspetterebbe una tale operazione di salvataggio. Tutto è iniziato sette anni fa, ai tempi in cui eravamo studenti, quando ci venne in mente di portare questo progetto al nostro corso di restauro architettonico".

L’oratorio, una volta terminato, si presterebbe ad accogliere eventi di promozione culturale. Anni di incuria ed abbandono ne hanno compromesso la fruibilità, importanti i danni causati all’apparato pittorico e decorativo mentre muschi, licheni ed edera si sono appropriati delle strutture esterne."La comunità locale è stata fondamentale per la pulizia, necessaria per l’apertura del cantiere – dice Alessandro Bacaloni, – è un progetto molto sentito in zona e gran parte dei cittadini tengono molto a prenderne parte".