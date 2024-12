Progetti per il Giubileo. Tra spirituale e cultura

MASSAROSA

Insieme all’anno giubilare 2025 arriva anche la volontà e disponibilità di alcuni paesani di Valpromaro e di parte del gruppo parrochiale di approfondire alcune iniziative per l’occasione. L’idea nasce soprattutto come stimolo rivolto a tutta la comunità per valorizzare quest’anno particolare tramite attività e azioni di carattere spirituale e culturale nel solco della speciale realtà del pellegrinaggio, che proprio nella frazione di Massarosa trova casa: l’esperienza della Francigena e l’accogienza offerta dalla Parrocchia nella Casa del Pellegrino, infatti, sono ormai note in tutto il mondo.

Ma qual è l’obiettivo dei paesani e della comunità parrocchiale di Valpromaro? Quello di formare un comitato con funzioni organizzative, aperto alla partecipazione di chi è interessato per raccogliere e lavorare su proposte spirituali e culturali rivolte a tutta la comunità per il prossimo anno e arricchirlo con nuovi progetti, soprattutto da ospitare nel piccolo ma suggestivo paesino . Valpromaro metterà a disposizione, infatti, l’essenziale: gli spazi parrocchiali saranno sicuramente al centro delle iniziative, nel rispetto del culto e della sacralità dei luoghi.

La partecipazione è una sorta di invito a tutti quelli che possono offrire tempo e disponibilità per animare l’anno giubilare, ed è aperto anche alla collaborazione con le amministrazioni comunali di Camaiore e Massarosa.

Martedì scorso c’è stato un primo incontro nella Casa del Pellegrino di Valpromaro, proprio per discutere della praticabilità del progetto.