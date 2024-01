Procacciatori di immobili previsto un fisso mensile

OPERAI EDILI

Impresa di costruzioni del territorio di Massa Carrara cerca operai edili per i cantieri ubicati in provincia di Massa Carrara e Spezia. Il profilo ricercato è “operaio edile automunito, preferibilmente con patente C, esperienza minima nei cantieri edili/stradali“. Cv: [email protected] oppure 0585 51994

ADDETTI ALLE ACQUISIZIONI DI IMMOBILI

Non è necessaria alcuna esperienza nel settore.

E’ richiesta motivazione, intraprendenza, spiccate capacità comunicative, forte predisposizione al contatto col pubblico e al lavoro in team. Possibilità di fare carriera. Compenso fisso mensile per i primi mesi, benefit e provvigioni. Cv con foto in ufficio all’agenzia immobiliare Case Belle in piazza Sacro Cuore al Lido o a: [email protected]

CUOCO/A

Bagno Roro’ a Marina di Pietrasanta cerca con esperienza, orario e periodo da concordare. Per candidarsi: 3513251911 o cv a [email protected]