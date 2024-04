Primo Torneo di tennis con i vip. Presenti imprenditori e sportivi

Si preannuncia già come una grande vetrina sportiva. Con personaggi tv, calciatori e imprenditori che si cimenteranno con la racchetta in una competizione che intende essere anche volano turistico. E’ la sintesi del primo Torneo di Tennis Nardini organizzato ed ideato da Nardini Forniture, una delle attività storiche di Forte dei Marmi, proprio per coinvolgere anche il pubblico in un’esperienza sportiva d’eccezione. Proprio attingendo dalla propria rubrica di contatti, Tiziano Nardini ha intenzione di portare sui campi da gioco non solo sfidanti molto noti, ma anche una tifoseria di accompagnamento che non sarà da meno.

Il torneo si giocherà nei due weekend centrali di giugno, cioè il 14-15-16 e il 21-22-23

al Tennis Club Italia. E sarà possibile per chiunque confrontarsi in un match con nomi illustri che scenderanno sulla terra rossa.

Infatti ancora restano top secret al momento le identità di coloro che già hanno confermato la propria presenza alla kermesse articolata su più partite.

"Sono molto contento dell’entusiasmo che sta già riscuotendo l’iniziativa – sottolinea Tiziano Nardini – che già è abbracciata da sponsor di calibro nazionale. Ho spedito mille inviti ad altrettanti clienti che negli anni non solo si sono affezionati al mio prodotto ma che da sempre frequentano in estate Forte dei Marmi. Tra tutti solo 70 potranno poi gareggiare al torneo che sicuramente riserverà dei momenti di spettacolo e mondanità che andranno ad insaporire la competizione sportiva. Ovviamente l’idea è poi di riproporre anche in futuro questa iniziativa in modo da avere, ogni anno, una vetrina di volti sempre differenti pronti a sfidarsi a colpi di racchetta".

Chiunque potrà in ogni caso adeirre al torneo e mettersi così a confronto con il vip di turno. E’ possibile iscriversi tramite il link: https://tenniscup.nardiniforniture.com/ oppure scrivere al numero +39 329 706 0605, per qualsiasi informazione sul torneo.

Francesca Navari