Fiocco rosa di capodanno al Versilia: è nata Bianca. Due gemelli hanno chiuso il 2024

Lido di Camaiore (Lucca), 1 gennaio 2’25 – All'ospedale Versilia di Lido di Camaiore la prima nata del 2025 è stata una bimba, Bianca Bertocchi, nata alle 5.23 per la gioia di mamma Claudia Beltrame e del papà Simone Bertocchi. La bambina pesa 3 chili e 650 grammi. Al parto hanno assistito Ludovica Colasanti, Natalia Bianchini, Simona Santocchi, Elena Baroni, Teresa Capolei in sala parto, anestesista Elisabetta Bernardini, pediatra Aureliano Fiorini, ostetrica nido Sonia Vecchione. In reparto Caterina Zambetti, Chiara Marcon e Milva Ori.

All’ospedale Versilia gli ultimi nati dell'anno sono stati due gemelli, venuti alla luce con parto naturale il 31 dicembre: alle 12.06 Emma Maria Giangarè di 2 chili e 460 grammi e alle 13 Nicolò Francesco di 2 chili e 680 grammi. Al Versilia nel 2024 ci sono stati 910 parti. Nel 2023 i parti erano stati 923.