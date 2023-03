Addio a Primo Cardini il signore degli abissi. Fondò i sub della Versilia

Primo Cardini

Forte dei Marmi (Lucca), 10 marzo 2023 - Per lui il mare non aveva segreti. Ed è stato impegno e passione di vita. Forte dei Marmi piange la scomparsa di Primo Cardini, 74 anni, fondatore e presidente dell’associazione Sub Versilia Forte dei Marmi, istruttore federale nazionale, operatore di protezione civile e perfino scrittore di testi sulla materia. A tradirlo è stato quel terribile male che una decina di anni fa era riuscito ad arginare con un intervento chirurgico, recuperando l’innata energia. Un passato da idraulico e poi quel legame con mondo subacqueo: nel 1973 ha fondato l’associazione (la sede legale è, appunto, nella sua abitazione di via Civitali) di cui quest’anno ricorrono i 50 anni di attività, formando ed appassionando generazioni di subacquei – da corsi di mini sub per bambini ai brevetti per adulti – e ottenendo risultati e riconoscimenti importanti sia come scuola che a livello personale nella fotografia subacquea, tanto da far parte della nazionale di fotosub conquistanto diversi premi. Cardini ha vissuto la storia e l’evoluzione delle attrezzature, dalle priomordiali immersioni con abbigliamento di lana fino all’utilizzo delle più sofisticate tecnologie. Ha scritto anche libri come "Immersione profonda", la sua ultima fatica. Del resto lui quell’attaccamento al mare l’ha avuto fin da bambino, iniziando ad immergersi fino a conseguire tutti i brevetti federali di immersione subacquea. Nel 1974 è diventato istruttore al centro federale di Genova Nervi, considerato l’università dei sub. "Era una persona seria e sempre di parola" è il ricordo commosso di chi l’ha conosciuto.

"Ci sono persone che si innamorano di un lavoro – vuole ricordare il sindaco Bruno Murzi – altre di uno sport, altre ancora di un hobby. Primo Cardini da ragazzo si innamorò del mare (anzi soprattutto di quello che c’è sotto la superficie del mare) scoprendo una passione che non è diventata un lavoro, semplicemente perché una passione ti impegna molto di più, sia mentalmente che fisicamente. La passione per il mare che con dedizione e professionalità ha insegnato durante la sua lunghissima carriera di istruttore federale. Primo mancherà immensamente a tutti noi". Primo Cardini lascia la moglie Antonella e i figli Elena, istruttrice di pilates e Giacomo spcializzato negli impianti di condizionamento. La salma è esposta nella sala della Croce Verde; i funerali oggi alle 15 nella chiesa di San Francesco a Vittoria Apuana.