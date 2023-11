"Prima di tutto la pace". Iniziativa del Pd al circolo Il Fienile

Domani sera al "Fienile" (via del Pastore 1) si terrà l’iniziativa "Prima di tutto la Pace". A promuoverla la Federazione del PD Versilia, in collaborazione con la CGIL provincia di Lucca. "Davanti alle drammatiche immagini della guerra in Medio Oriente –osservano i promotori – pensiamo che occorra fare ogni sforzo per fermare il conflitto, salvare vite umane e favorire la ripresa del dialogo per arrivare alla soluzione “due popoli due stati“, colpevolmente abbandonata in questi anni. E per chiedere una soluzione diplomatica anche per la guerra in Ucraina dopo l’invasione da parte della Russia, così come per i troppi conflitti dimenticati in varie parti del mondo. Previsti gli interventi di Stefania Lio vicesegretaria del PD Toscana, di Marco Simiani deputato del PD, di Filippo Antonini presidente Provinciale ANPI e di Paolo Puccinelli responsabile CGIL Versilia. Ci sarà spazio per un concerto dal titolo "Cile nel Cuore" del gruppo CANTO VIVO “AMIGOS HISTORICOS”. L’appuntamento è a partire dalle 20.