Prima campanella. Plessi più accoglienti

Più accoglienti, efficienti e sicure. Per le scuole del territorio si avvicina la prima campanella e come sempre la partenza è stata preceduta da interventi di manutenzione in vari plessi disposti dal Comune. Il restyling complessivamente ha superato i 600mila euro e impegnato le ditte nel periodo estivo approfittando della sospensione delle lezioni. "Vogliamo che alunni, insegnanti e personale scolastico trovino ambienti sempre più accoglienti, moderni ed efficienti dal punto di vista energetico – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – ma anche la sicurezza di chi, nel tempo, sarà chiamato a intervenire sui plessi dovrà essere sempre maggiore".

Entrando nei dettagli, alle materne “Salgari“ di Strettoia oltre all’impermeabilizzazione della copertura sono stati installati dispositivi anti-caduta a protezione di chi si troverà ad operare in quota. Inoltre la scuola è stata interessata dalla sostituzione dei punti luce tradizionali con dispositivi a led di ultima generazione, a basso consumo e capaci di offrire un maggiore comfort visivo. Tra gli interventi più sostanziosi figurano poi il primo lotto dell’adeguamento sismico alle elementari “Forli” di Vallecchia (150 mila euro), e la sostituzione degli infissi per risolvere le infiltrazioni d’acqua alle elementari “Pascoli“ e alle medie “Barsanti“ di Pietrasanta (80mila euro). Nuova pavimentazione e adeguamento dell’impianto di distribuzione dell’acqua per le materne delle “Rodari” della Quadrellara (50mila euro), mentre su diversi edifici sono stati effettuati imbiancatura, installazione di dispositivi ombreggianti e nuove recinzioni (40mila euro). Più altri interventi al nuovo asilo nido “Il Piccolo Principe” a Ponterosso (15mila euro) e sugli impianti di riscaldamento (45mila euro), da ultimare a ottobre.