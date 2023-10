Prezzi ribassati nelle farmacie di Viareggio: l'accordo anti-inflazione

Nell’accordo relativo al trimestre "anti-inflazione" rientrano pure le farmacie. Da ieri l’altro, i cittadini potranno trovare una selezione di articoli per la prima infanzia e per l’igiene e la cura della persona a prezzi contenuti e fissi, come previsto nell’ambito dell’accordo. Rientrano nella selezione di prodotti con prezzi calmierati gli articoli per l’infanzia e per l’igiene e la cura della persona. I prodotti si possono riconoscere facilmente grazie all’apposizione di un bollino tricolore studiato ad hoc.

La tipologia di prodotti sui quali verranno applicati i bollini cambia da farmacia a farmacia, mentre i farmaci non saranno scontati dal momento che non sono stati inseriti nell’accordo. Ma chi ha aderito a Viareggio? Intanto, tutte le farmacie comunali: ’Centro’ (via Mazzini), ’Marco Polo’ (via Marco Polo), ’Torre del Lago’ (viale Marconi), ’Darsena’ (via Coppino), ’Migliarina’ (via Monte Cavallo), ’Campo Volo’ (via Filzi), parafarmacia ’Viareggio’ (via Santa Maria Goretti) e Farmacity Stazione (piazza Dante Alighieri). Prendono parte all’iniziativa, inoltre, la farmacia ’Castellani’ (piazza Manzoni), la ’Fratti della Pineta’ (via Fratti), la ’Internazionale’ (via Foscolo), la ’Regia’ (via Aurelia Nord) e la ’Tobino’ (via Battisti).

Anche per le farmacie, come per i supermercati, il trimestre che andrà avanti fino al 31 dicembre è considerato ’di prova’, con la possibilità di estendere l’iniziativa anche all’anno prossimo, qualora i risultati dovessero essere positivi.

RedViar