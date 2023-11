Prevenzione incendi boschivi. L’unione dei Comuni investe su tre progetti da 300 mila euro

Altro colpo messo a segno dall’Unione dei Comuni della Versilia che si è aggiudicata 300mila euro che verranno investiti in tre progetti diversi. Il finanziamento è relativo alla misura 8.3 del Piano di Sviluppo rurale (si tratta di bandi regionali), fondi dedicati alle zone che sono state interessate da incendi boschivi e che hanno bisogno di interventi di ripristino, o di progetti atti alla facilitazione per opprimere eventuali futuri incendi. I 300mila euro verranno così ripartiti: 120mila euro sul monte Moneta in località Pedona, la medesima cifra sulla strada panoramica da Massarosa a Camaiore, e 60mile euro per realizzare una vasca antincendio a Fabbiano.

"L’Unione dei Comuni con questo progetto, sul quale si puntava molto, potrà intervenire su territori colpiti da incendi dolosi – spiega il sindaco di Stazzema e presidente dell’Unione dei Comuni Versilia, Maurizio Verona (in foto) –; Questo per fortuna perché la Regione Toscana ha accolto l’appello per far scorrere la graduatorio ammettendoci al finanziamento, come già avvenuto con altri due progetti: con lo scorrimento della graduatoria sono rientrate anche queste opere, essenziali per il territorio della Versilia. Infatti, l’Unione dei Comuni è delegata alla vigilanza e soppressione degli incendi con personale qualificato, e alla progettazione di interventi di antincendio boschivo".

Nello specifico, gli interventi saranno localizzati in tre settori diversi. Sul monte Moneta, in località Pedona a Camaiore, verrà messa in atto una bonifica del territorio con una nuova piantumazione di alberi: un ripristino dell’area che avverrà a seguito dell’incendio che colpì quella zona lo scorso anno. Altri 120mila euro verranno investiti sulla strada bianca panoramica di Massarosa per realizzare anzitutto un viale parafuoco: nelle due fasce laterali alla via verrà fatto un taglio per eliminare le piante che possono facilmente propagare un incendio e un abbassamento della vegetazione circostante. Contestualmente, verrà eseguita una manutenzione straordinaria della viabilità bianca panoramica, riportando materiale per livellare il fondo eliminando buche e disallineamenti. Infine, il progetto dell’Unione dei Comuni prevede la costruzione di una vasca antincendio sotto il paese di Fabbiano, nella ex cava Imp Cappella: la vasca verrà alimentata da una sorgente presente nella zona, sarà in metallo, fuori terra, e di circa 100 metri cubici.

RedViar