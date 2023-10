"Prevenire è vivere". La Lilt al Gran Teatro

Teatro, sport, divertimento ma anche informazione, stand e dibattiti per una giornata all’insegna del benessere e della prevenzione. Domani, al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, andrà in scena “Prevenire è vivere”, la prima festa delle associazioni provinciali Lilt della Regione Toscana. Il momento istituzionale è previsto dalle 12, all’interno del teatro, con i saluti del sindaco Giorgio Del Ghingaro e del presidente nazionale della Lilt, Francesco Schittulli e dei vertici provinciali. Introduce Claudio Sottili, presidente della Lilt di Lucca, e seguirà una visita agli stand delle associazioni presenti all’evento.

Le attività partono invece alle 10 del mattino, ritrovo di fronte al teatro, con “Camminiamo con Lilt“ a cura del gruppo di U.O.E.I. di Torre del Lago: una camminata non competitiva di circa 5 chilometri attraverso la frazione. Sul lago, sia sabato che domenica, si svolgerà il primo “Trofeo del Lago Puccini“, dalle 9 alle 11.30, organizzato dal Ckv Canoa Kayak Versilia. La manifestazione si svolge in due giornate con partenza e arrivo al Belvedere di Torre del Lago nel parco lacustre di Massaciuccoli. A partire dalle 11, invece, si terrà il Torneo Dragon Boat. Dalle 11,30 la partita di Baskin, il basket inclusivo; mentre alle 16 la cooperativa delle Soubrettes Arbus si esibirà nello spettacolo teatrale “Il mio corpo è un’opera d’arte, dal cancro al Burlesque” per la regia di Francesca Sanità.

Nel pomeriggio, dalle 14, via al dibattito “Lilt incontra“ a cui parteciperanno senologi, come il dottor Duilio Francesconi, professori, oncologi, come la dottoressa Sara Donati; e altri professionisti, come il medico dello sport Angelo Pizzi,coinvolti a vari titolo nella lotta al tumore al seno. Conduce Claudio Sottili.