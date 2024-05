Preso latitante con un omicidio alle spalle

Era stato espulso dall’Italia per 10 anni. Eppure, continuava a girottolare a piede libero, tanto da essere ’beccato’ a Massarosa. Sono stati i carabinieri della stazione locale a fermarlo per poi trarlo in arresto: si tratta di un cittadino rumeno di 47 anni, per il quale l’Ufficio di sorveglianza di Vercelli aveva emesso un provvedimento di espulsione eseguito dalla questura di Biella a maggio dello scorso anno. I militari hanno fermato il 47enne nel corso delle attività di controllo sul territorio: ulteriori accertamenti, hanno permesso di confermare i primi sospetti dei carabinieri e l’identità dell’uomo, sul quale pendono precedenti di polizia per "omicidio doloso in concorso, rissa e furto aggravato". L’uomo è stato dunque arrestato, e il giorno seguente il tribunale di Lucca ha convalidato il provvedimento.