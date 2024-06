Presidio per le spiagge libere. Briatore e la video-risposta: "Sono solo degli invidiosi"

VERSILIA

"Fratoianni e Bonelli sono solo invidiosi: sarebbero contenti se il Twiga fallisse. Forse non sanno che garantisce occupazione a 150 persone". L’imprenditore Flavio Briatore attraverso il suo profilo Instagram ieri ha risposto per le rime con un video dedicato al presidio che nei giorni scorsi Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno messo in atto davanti al Twiga per la presentazione della proposta di legge Avs per le spiagge libere. Con cartelli e t-shirt zeppi di slogan dedicati proprio al manager, gli esponenti di Alleanza Verdi Sinistra hanno invocato l’inalienabilità degli arenili chiedendo che il 70% di spiagge italiane venga liberalizzato e che vengano aumentati i canoni concessori.

"Ho un gossip – comincia così la replica intrisa di tagliente ironia di Briatore, titolare del noto beach club – si è formata una nuova coppia, l’ho saputo dai miei ragazzi al Twiga: Fratoianni e Bonelli, Verdi e Comunisti. Questa coppietta da ’zero tituli’ è andata davanti al Twiga con 10-12 scappati di casa e 2-3 televisioni chiamate da loro e hanno protestato per le spiagge, ce l’hanno con il Governo Meloni, con me, con tutti. L’unica cosa che trovo incredibile è che questi signori non dicono che il Twiga ha 150 famiglie sul libro paga e non hanno idea che il Twiga versa regolarmente quasi 3 milioni di tasse durante la stagione. A loro non interessa. Se fallisse sarebbero i più felici della terra perchè sono talmente invidiosi e gelosi che la loro soddisfazione è vedere un’azienda, e Briatore, fallire. Wow che figata".

Francesca Navari