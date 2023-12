Presepi magici. Esposti in Duomo. Tanti visitatori

“Il Natale delle piccole cose” la rassegna delle Natività ospitata nel Battistero nei primi tre giorni di apertura, inagurazione nel giorno della Immacolata, ha avuto un grande afflusso di visitatori e ha confermato il trend nazionale di queste feste che vede nel presepe il simbolo delle festività 2023. Tradizione, artigianalità e un pizzico di fantasia: la rassegna porpone oltre 250 rappresentazioni della Natività curate dal presepista versiliese Antonio Giorgi che anche quest’anno, per la sua ottava edizione, è tornato all’interno del Battistero del Duomo di San Martino, nel cuore del centro storico della Piccola Atene.

Curiose e inedite le ambientazioni che accolgono i presepi: dal vecchio scaldino della nonna al macinino del caffè, dalla scheda madre di un computer ad altri oggetti di uso quotidiano, come ciotole e recipienti, per dimostrare che ognuno può vivere, sentire e scoprire il Natale dentro di sé, apprezzando il valore delle piccole cose che lo circondano. Una tradizione natalizia che è stata possibile anche grazie a monsignor Stefano D’Atri che nonostante non sia più parroco a Pietrasanta si è adoperato perché la mostra proseguisse il suo cammino. L’esposizione, realizzata grazie all’interessamento della parrocchia e con il patrocinio del Comune di Pietrasanta, resterà aperta fino al 7 gennaio, visitabile con ingresso gratuito dalle 16 alle 19 nei giorni feriali e anche la mattina, dalle 10 alle 12,30 nei giorni di festa.

M.N.