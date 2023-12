“Presepe di famiglia“. Torna il concorso. Tre categorie in gara

È una tradizione che si ripete ormai da 17 anni premiando le più belle natività realizzate tra le mura domestiche. Parliamo del concorso “Presepe di famiglia”, organizzato dal Comune e rivolto a famiglie, scuole, organizzazioni e parrocchie residenti o situate sul territorio comunale. Il concorso si svolgerà in modalità “smart”, con i cittadini che potranno candidare il proprio presepe inviando entro il 30 dicembre al numero Whatsapp 366-6993039 alcune foto e un video di durata non superiore a un minuto, entrambi realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. Con un ulteriore messaggio allo stesso numero, si dovrà indicare il titolo del presepe, il nome dell’autore o del gruppo che l’ha realizzato, un recapito telefonico, l’indirizzo e le misure (altezza e lunghezza) della natività. Tre le categorie in gara: piccole dimensioni (piano di appoggio inferiore a un metro per lato) medie dimensioni (da 1 a 5 metri) e grandi dimensioni (oltre 5 metri). La premiazione si terrà nella sala consiliare del municipio il 13 gennaio alle 11.