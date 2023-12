Prenotazioni e doppia iniezione

La doppia vaccinazione influenza-covid si può fare anche in farmacia, ma non tutte. "Da noi vengono a prenotare il vaccino che viene praticato negli studi medici. Il vaccino per l’influenza è consigliato soprattutto alle persone a rischio che hanno patologie croniche e alle persone over 60", spiega Candido Tobino, titolare e volto conosciuto della omonima farmacia è aperta dal 1898 in piazza del Mercato. Il dottor Tobino aggiunge: "Abbiamo prenotazioni anche per il vaccino anticovid". "L’andamento della campagna vaccinale di questo anno è abbastanza alto e resta costante – spiega la farmcista Federica Lenci della Castellani, titolare Fabio Castellani, vicino al Comune – Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale non ci sono cambiamenti. Si rivolgono alla nostra farmacia anche persone che hanno meno di 60 anni, sono uomeni e donne. Abbiamo registrato, invece un calo per quanto riguarda la vaccinazione anti covid. Noi proponiamo la somminastrazione dei vaccini in due diversi appuntamenti. Lo facciamo per motivi di organizzazione e di solito la somministrazione avviene a distanza di una settimana. Il vaccino è uno strumento utile per proteggersi da complicazioni: consigliato alle persone fragili e con patologie croniche". Ma naturalmente il consiglio del medico resta importante per non incorrere in scelte imprudenti.

m.n.