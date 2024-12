Premio "Scaglietti Dini" a due giovani dottoresse

La dottoressa Elena Bechini, trent’anni di Capannori e specializzanda in Ortopedia e Traumatologia all’Università di Pisa, ha ricevuto dal sindaco Alberto Giovannetti e dal professor Fernando Colao il 5° premio “Scaglietti-Dini”, riconoscimento scientifico nato per incoraggiare i giovani laureandi e laureati in Medicina e Chirurgia a rimanere in Toscana, valorizzando l’eredità della prestigiosa tradizione della scuola ortopedica fiorentina di cui sono stati illustri esponenti anche Oscar Scaglietti e Piero Dini, docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio nella sala del consiglio comunale, in piazza Matteotti ed ha avuto una “madrina” speciale: la dottoressa Francesca Lazzeri, giovane psicologa, compagna di Federico Nappi, coinvolto a luglio in un incidente mortale sul lavoro avvenuto in via della Rocca e da poche settimane mamma della piccola Ginevra.