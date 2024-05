Premio Oscar Green. Agricoltura innovativa di imprenditori under 35

È arrivato alla sua diciottesima edizione, Oscar Green “Radici per il futuro“, il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa che punta a far emergere le esperienze nate sul territorio con modelli imprenditoriali innovativi e al passo con i tempi. L’invito a candidarsi per le 224 imprese under 35 attive in provincia di Lucca, è fino al 30 giugno 2024 iscrivendosi sul sito di Coldiretti Giovani. Quest’anno il concorso vedrà 6 categorie e una menzione speciale: “Campagna Amica“ per i progetti che promuovono prodotti agroalimentari con forme di commercializzazione ispirate alla filiera corta; “Custodi d’Italia“ per le imprese che contribuiscono al presidio dei territori più marginali; “Imprese Digitale e sostenibile“, “Coltiviamo Insieme“, “L’impresa che cresce“, “È ancora Oscar Green“ e la menzione “Agri-Inflencer“.