Premio Mitoraj. I tre vincitori della kermesse

PIETRASANTAIl Salone dell’Annunziata ha ospitato i vincitori (nella foto di Lauro Lenzoni ) del Concorso artistico Rotary Club Viareggio Versilia in memoria del maestro Igor Mitoraj. L’iniziativa, patrocinata dal Distretto Rotary 2071 da Comune di Pietrasanta, Fondazione Museo Igor Mitoraj, Regione Toscana, provincia di Lucca e GiovaniSI, è rivolta ad artisti emergenti delle Accademie di Belle Arti di Italia. Tema ‘La Pace’. I vincitori sono: Eva Carlan, Accademia di Venezia che si è aggiudicata il primo premio di 5.000 euro per un’opera senza nome, di acrilico su plastica che rappresenta una versione distopica della natura che si riappropria del proprio spazio e ricerca un senso di pace. A Jonathan Soliman Awadalla Accademia di Bologna, e a Valeria Massoli ’Accademia di Perugia, sono andati il secondo premio (3.000 euro) e il terzo (1.000 euro). Al primo per l’opera Bandiera in ricrescita di ferro alluminio e poliestere che rappresenta una bandiera della pace, violentata. Alla seconda per l’opera Lacero campestre che rappresenta la fatica del lavoro umano da cui si ergono due tubi innocenti che sorreggono la pace e l’eternità. Alla cerimonia hanno partecipato il governatore Rotary Distretto 2071, Pietro Belli con l’assistente per l’area tirrenica 1 Francesca Abiuso, il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, Marcello Pierucci presidente della Provincia di Lucca, Bernard Dika portavoce del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e coordinatore Giovanisì Regione Toscana, Jean-Paul Sabatié presidente Fondazione Museo Igor Mitoraj e Atelier Mitoraj, Frank Boehm direttore del Museo in costruzione. Moderatore Nicolella Maschietti.