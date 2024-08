Premio letterario. Svelata la rosa dei cinque finalisti

Sale l’attesa per l’edizione 2024 del Premio Letterario Massarosa. Saranno cinque gli autori che si contenderanno la finale in agenda a novembre al teatro “Manzoni“. I nomi sono stati annunciati al Podere Lovolio al termine della certosina selezione effettuata dalla giuria tecnica, la quale lascia ora il testimone a quella popolare che con il voto in diretta nella serata al teatro decreterà il vincitore assoluto.

Ecco dunque le cinque opere finaliste: “Marguerite è stata qui” di Eugenio Murrali (Neri Pozza), “Mia madre aveva una cinquecento gialla” di Enrica Ferrara (Fazi editore), “I calcagnanti” di Nicolò Moscatelli (La nave di Teseo), “Tutta la vita che resta” di Roberta Recchia (Rizzoli) e “La signora Meraviglia” di Saba Anglana (Sellerio). "La presentazione dei finalisti è ormai un appuntamento attesissimo nel calendario del premio – dice Il delegato alla cultura Adolfo Del Soldato – e anche quest’anno ci sarà una cinquina di altissimo livello. Ringrazio la giuria tecnica e tutti quelli che lavorano alla riuscita e alla crescita del premio". Entusiasta anche la sindaca Simona Barsotti: "È un premio che cresce e vive tutto l’anno. La presentazione della cinquina è uno degli appuntamenti che caratterizza il premio e che contribuisce al nostro progetto di una ’Massarosa città che legge’: complimenti ai finalisti e appuntamento a novembre". Di "bellissimo pomeriggio di cultura" parla, infine, anche Giuseppe Scibetta, presidente della Fondazione Pomara Scibetta arte e bellezza e cultura: "Siamo orgogliosi di aver ospitato la presentazione nel nostro Podere e di contribuire allo sviluppo del PLM. Buona lettura ai 50 giurati popolari che decreteranno il vincitore".