Premio internazionale per il Gumdesign

Lo studio viareggino di progettazione Gumdesign di Gabriele Pardi e Laura Fiaschi ha vinto il primo premio al concorso "A matter of stone award 2024" durante la Fiera Internazionale Marmomac a Verona Fiere. Una preziosissima conferma della qualità espressa da La Casa di Pietra a livello internazionale, già premiata con The Best Communicator Award 2014 al momento della sua nascita. Dopo 10 anni il progetto è cresciuto e si è evoluto, mantenendo sempre il “codice metodologico” che lo ha contraddistinto nel tempo.

Il premio - consegnato da Livia Peraldo (direttore di Elle Decor Italia) e da Ben Spriggs (direttore di Elle Decor Uk) - è stato assegnato con la seguente motivazione: "Per la qualità complessiva del progetto, per la profondità e la poesia del messaggio di riferimento alla natura, per il design dei singoli oggetti realizzati con estrema attenzione al dettaglio".

La Casa di Pietra nasce nel settembre 2014 su invito di Marmo+Mac, una mostra culturale ideata da gumdesign che riflette sul tema della pietra e dei materiali complementari, sulla sostenibilità e sull’economia circolare e che coinvolge la progettazione consapevole. Abbiamo festeggiato - grazie a Marmo+Mac e Pimar che hanno sostenuto l’intero progetto presentato nel padiglione 1 - dieci anni di attività culturale e imprenditoriale.