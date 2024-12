Premio Francesco Bergamini: Viareggio celebra la storia con Tobino, Vecoli e Fornaciari

Un premio dedicato al “papà” degli storici di Viareggio. E tre vincitori che, ognuno a loro modo, quella storia hanno saputo raccontarla. In occasione dei vent’anni della scomparsa di Francesco Bergamini, inventore ed anima del Centro documentario storico di Viareggio, l’associazione culturale Libroteca Circolante e la Pezzini Editore hanno voluto dar vita ad un riconoscimento legato al nome di chi, per primo, ha fatto dello studio della storia della città una vera e propria missione.

E così, per la prima edizione del premio Francesco Bergamini, hanno selezionato tre personaggi che - con le loro opere e la loro attività - hanno dato un contributo alla cultura della memoria cittadina. Si tratta di Mario Tobino (premio al libro per il romanzo “Sulla spiaggia e di là dal molo”), Claudio Vecoli (premio speciale per il libro “Profili di cartapesta”) e Paolo Fornaciari (premio al personaggio).

Per i primi due premiati il riconoscimento è legato ad un libro. Il nome più illustre è senza dubbio quello di Mario Tobino, il medico-scrittore viareggino che con i suoi libri ha saputo raccontare la follia, ma che il premio Bergamini lo ha vinto in virtù della sua opera più intimamente legata alla città, “Sulla spiaggia e di là dal molo”, considerato da molti “il” romanzo di Viareggio.

Per il premio speciale è invece stato scelto Claudio Vecoli, autore di “Profili di cartapesta”, l’enciclopedia dei carristi del Carnevale di Viareggio che ha messo per la prima volta nero su bianco le biografie di oltre 130 costruttori che altrimenti avrebbero rischiato di essere dimenticati.

Il premio al personaggio è infine andato a Paolo Fornaciari, che di Francesco Bergamini è stato il “delfino” avendone raccolto il testimone alla guida del Centro documentario storico.

La consegna dei premi Bergamini avverrà sabato 28 dicembre – giorno in cui cade il ventesimo anniversario della morte – nella sala conferenze della Croce Verde di via Garibaldi nel corso di un pomeriggio dedicato proprio alla figura dello storico viareggino dal titolo “Viareggio ricorda… ancora” (titolo mutuato da uno dei libri di maggior successo di Bergamini) e che – da Adolfo Lippi a Stefano Bucciarelli, da Andrea Palestini allo stesso Paolo Fornaciari – vedrà la partecipazione di numerosi studiosi, collaboratori e amici di Francesco Bergamini.

Un appuntamento organizzato dall’associazione Libroteca Circolante e dalla Pezzini Editore in collaborazione con la Croce Verde di Viareggio e la Fondazione Banca del Monte di Lucca e che sarà condotto da Stefano Pasquinucci.