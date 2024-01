Premio Donna. Impegno sociale per l’inclusione

Karen Del Greco (nella foto), 34 anni, nata nella Piccola Atene, ma vive a Capezzano Pianore, è tra le 15 finaliste del Premio Donna 2023 promosso da Innovation Futura School, Associazione fondata nel 2017 per creare un ponte tra ragazzi ed imprese, di Bassano Del Grappa. Un successo per una giovane professionista che ha scelto di impegnarsi nel settore della disabilità promuovendo, la cultura della inclusione, è presidente della associazione “K-Antares“. Karen Del Greco, carattere schivo che non ama celebrare il successo persolnale e della associazione che questo anno compie 10 anni, racconta alla Nazione le emozioni che sta vivendo per questo riconoscimento.

"Ho saputo di essere stata scelta nei giorni del Natale. E ho provato una grande gioia. Sono stata contattata per telefono. E devo confessare che credevo fosse uno scherzo. Poi ho capito che era tutto vero e so che tra il 10 e il 17 febbraio dovrò andare a Bassano Del Grappa. So che sono stata candidata per il progetto “diversamente musical“ sono un’ insegnante di musical nel campo della disabilità, in situazione di inclusione. Ma non so chi ha promosso la mia candidatura", racconta con la voce che le esce dal cuore e con quella riservatezza tipica di chi vive la professione con lo sguardo rivolto agli altri. "Mi sento onorata di essere stata scelta, non me lo aspettavo. E’ stato un bel regalo di Natale. Grazie". La sede dell’associazione è nel teatro di San Michele.

E stasera alle 21 sul palco del teatro Manzoni di Massarosa grande concerto promosso dalla associazione.

Maria Nudi