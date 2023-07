Premio Carducci Neri Marcorè “Guest star“

Sarà Neri Marcorè, nastro d’Argento come migliore attore protagonista per “Il cuore altrove” di Pupi Avati (2003), a condurre la cerimonia di premiazione del 67° Premio nazionale di poesia “Giosuè Carducci”, promosso dal Comune giovedì 27 luglio, alle 21,30, in piazza Duomo. All’artista marchigiano spetterà il “compito” di proclamare il vincitore fra i tre autori finalisti selezionati dalla giuria, presieduta da Ilaria Cipriani e composta da Silvia Bre, Stefano Dal Bianco, Umberto Fiori e Antonio Riccardi: Cristina Alziati con “Quarantanove poesie e altri disturbi” (edito da Marcos y Marcos), Antonio Bux con “Gemello falso” (Avagliano editore) e Fabio Pusterla con “Tremalume” (editore Marcos y Marcos). “Ringrazio Marcorè per aver accettato l’ invito – dice la presidente Ilaria Cipriani – e l’amministrazione comunale per aver investito ancora di più sul Premio, coinvolgendo una personalità di grande preparazione culturale ed eclettismo artistico. Nella serata Neri Marcorè non farà solo gli onori di casa ma dialogherà con gli autori, leggerà poesie carducciane e si esibirà in alcuni brani alla chitarra, offrendo in una sola serata tutto il suo essere artista a 360 gradi”.Palcoscenico il sagrato del Duomo di San Martino, dove i finalisti si avvicenderanno per le “presentazioni ufficiali. La cerimonia, a ingresso libero e alla quale parteciperanno anche i solisti dell’Orchestra da Camera di Bruxelles, grazie alla collaborazione con il Festival “Pietrasanta in Concerto” e la danzatrice Glenda D’Amanzo, sarà preceduta da un momento per gli studenti: la mattina a Valdicastello con l’omaggio al poeta alla casa natale e si proclameranno i vincitori della del concorso “La poesia nella scuola“.