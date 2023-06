Premiati gli studenti della primaria "Ambasciatori di pace"

Gli alunni diventano ’ambasciatori di pace’. Nell’aula magna della scuola primaria paritaria S. Maddalena di Canossa si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Nazionale “Educazione alla Pace e ai Diritti Umani”, nella ricorrenza del 10° Anniversario di Fondazione (2013-2023), durante la quale sono stati premiati gli Ambasciatori di Pace e dei Diritti Umani che si sono distinti per le opere grafiche e scritte dedicate alla promozione della pace e alla tutela dei diritti umani. L’evento, promosso dal comitato provinciale AGeSC di Lucca e patrocinato dal Comune e dall’Arcidiocesi di Pisa, è stato introdotto dalla coordinatrice delle attività didattiche della scuola primaria paritaria S. Maddalena di Canossa di Forte dei Marmi, Madre Felicita Marchetti, e presentato da Francesca Saverio Panico, membro del comitato provinciale AGeSC, da Federica Bertanelli, rappresentate AGeSC della scuola primaria S. Maddalena di Canossa e da Lucrezia Eleonora dell’Aquila, membro del comitato provinciale AGeSC. Sono intervenuti la professoressa Michela del Carlo in collegamento, presidente del premio nazionale “Educazione alla Pace e ai Diritti Umani, il vice sindaco Andrea Mazzoni, don Piero Malvaldi parroco di Sant’Ermete, Chiara Colombini direttrice della filiale della Bvlg di Forte dei Marmi, i membri del comitato provinciale e le rappresentanti AGeSC, le maestre, i genitori, le Madri Canossiane e i rappresentanti di associazioni ed enti. Gli Ambasciatori di pace e dei diritti umani della classe quinta per la sezione Opere Scritte sono: prima classificata Michela Manara; seconde Carlotta Maria Bardini e Ginevra Mariarita Maccarone; terze Angelica Meccariello ed Elettra Staccioli; menzione d’onore a: Francesco Angelini; Anna Sveva Rovellini; Alessandro Vagli; Gli Ambasciatori di pace per la sezione Opere Grafiche premiati sono: la classe prima; la classe seconda; la classe terza; la classe quarta.