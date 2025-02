"Premiata pasticceria bellavista" all’Olivo

Una storia di cecità, di uomini e donne incapaci di osservare la vita e il mondo che li circonda. Il racconto di una condizione sociale e culturale in cui ogni personaggio della commedia è incapace di affrontare il percorso che la vita gli ha messo di fronte e agisce fingendo di non vedere e in cui, non a caso, arriverà proprio un cieco ad aprire gli occhi di tutti e metterli al cospetto della verità che nessuno di loro ha il coraggio di dire e dirsi. È ’Premiata Pasticceria Bellavista’, spettacolo di Vincenzo Salemme, con protagonisti Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino (in foto), che andrà in scena stasera al Teatro dell’Olivo alle 21, per la rassegna proposta dalla Fondazione Spettacolo e dal Comune di Camaiore.