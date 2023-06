Premiata la ricerca sui tumori

La delegazione di Viareggio della Fondazione Umberto Veronesi ha consegnato una borsa di ricerca di 33mila euro a Giacomo Biagiotti, classe 1988, ricercatore in Scienze Chimiche all’Università degli Studi di Firenze. Il premio è il frutto della raccolta fondi effettuata durante lo scorso anno dalla delegazione Viareggina, guidata da Marina Gridelli, oltre alle aziende del territorio che hanno deciso di dare il proprio contributo alla ricerca scientifica. La consegna del riconoscimento è avvenuta all’Università Statale di Milano durante la tradizionale cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica della Fondazione Umberto Veronesi. Il progetto del dottor Biagiotti riguarda il tumore al seno e, più in particolare, l’utilizzo di un nanomateriale che permetta di aumentare l’effetto della radioterapia. Obiettivo del progetto sostenuto dalla Delegazione di Viareggio sarà studiare le potenzialità di questo strumento su modelli animali in vivo; successivamente, verrà iniziata una sperimentazione clinica con i pazienti. Infine, verrà perfezionato il processo produttivo del nanomateriale, così da permettere il passaggio dalla produzione di laboratorio a una industriale.