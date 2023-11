Praga rispecchia l’ideale romantico

Ci sono dei luoghi al mondo che rispecchiano l’ideale romantico per eccellenza, che trasportano in un’altra dimensione fatta di sospensione dalla realtà e magia. Praga, capitale della Repubblica Ceca, risponde a questi parametri, facendo innamorare i viaggiatori che si perdono nei vicoli della città vecchia. Il nostro viaggio parte proprio da qui, da Staré Mesto, il centro storico da girare a piedi. Il fulcro dell’area è la Piazza della Città Vecchia, dove sul Palazzo del Municipio si trova il famoso Orologio Astronomico che ogni ora, dalle 9 alle 23, dà spettacolo con i suoi movimenti e il marchingegno che muove le statue dei 12 apostoli.

Salendo sulla torre del Municipio si ha una splendida vista sulla città e sulla piazza, che ospita altri edifici. Tra questi ci sono la Chiesa di San Nicola, la Chiesa di Santa Maria di Tyn con le sue guglie e, al centro, il monumento a Jan Hus, il teologo considerato il primo anticipatore della Riforma protestante e bruciato sul rogo per le sue idee.

Ci dirigiamo verso quello che è considerato uno dei ponti più suggestivi del mondo, il Ponte Carlo, al quale si arriva attraversando la stupenda porta di accesso in stile gotico. Ponte Carlo ha una storia antica, che risale alla seconda metà del XIV secolo ed è un luogo iconico, associato indissolubilmente alla città e adornato con 30 statue di santi. Fortificato su entrambi i lati da torri, ospita a ogni ora del giorno e della notte musicisti e artisti di ogni sorta con i cappelli rovesciati per raccogliere offerte. Dalla parte opposta del ponte c’è la collina del Castello, un vero e proprio condensato di capolavori. Questa zona, che è stata il primo nucleo abitativo della capitale boema, comprende diversi cortili e numerosi edifici di pregio. La Cattedrale di San Vito si trova all’interno del Castello di Praga ed è considerata a ragione una delle cattedrali gotiche più belle d’Europa: una tappa imperdibile durante un viaggio a Praga. Alle spalle della Cattedrale di San Vito e della Basilica di San Giorgio troviamo il Vicolo d’Oro, una piccola via formata da case colorate risalenti alla fine del XVI secolo che ospitano un’esposizione sulla storia del vicolo negli ultimi cinque secoli. Una curiosità: al civico 22 abitò Franz Kafka.