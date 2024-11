Potere al dialogo. Dalla psicologia fino all’Universo

Dopo il successo della prima edizione, la rassegna culturale “Se questo è un Homo“ – che offre al pubblico l’opportunità di dialogare direttamente con esperti e pensatori contemporanei – torna ad animare il circolo Arci Cro Darsene di Viareggio con un programma ampliato e nuovi temi. Da novembre fino a maggio, il pubblico potrà partecipare a incontri su filosofia, letteratura, psicologia, economia e scienza, oltre a spettacoli teatrali e presentazioni di libri.

La rassegna, nata con l’obiettivo di stimolare il pensiero critico e promuovere il dibattito su temi attuali e di interesse collettivo, prenderà il via il 14 novembre alle 18.30 (orario fissato per tutti gli appuntamenti) con Dario Ferrari (in foto) autore viareggino di “La ricreazione è finita“, romanzo dell’anno di Fahrenheit e Premio Flaiano 2023. A seguire, aperitivo di finanziamento e musica dal vivo.

Si prosegue il 21 novembre con Dario Menicagli (Università di Firenze) che, in dialogo con Marina Baroni, affronterà il tema della psicologia applicata alle dinamiche ludiche. Chiara Gistri, il 28 novembre, proporrà invece una serata dedicata alla salute mentale, con lo spettacolo teatrale “Ines - racconto da camera” che unisce divulgazione e arte; mentre Paolo Miniussi, il 5 dicembre, accompagnerà il pubblico nel mondo delle missioni spaziali, esplorando le sfide e le scoperte legate alla nostra voglia di conoscere l’universo. Il 2024 si chiude con la presentazione del libro “Racconti dalla città di Forte” di Marco Sacchelli, curata da Corrado Frizzarotti. Nel 2025 si aprirà il secondo tempo delle rassegna “Se questo è un Homo“ con un’altra dozzina di incontri programmati.