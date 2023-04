Potature drastiche Residenti di via Versilia ancora in guerra "Sindaco disinteressato"

"Il sindaco è poco interessato all’esposto sulle capitozzature degli alberi". I residenti di via Versilia, che hanno già presentato una segnalazione espressa ai carabinieri, si dicono poco soddisfatti della posizione del primo cittadino in consiglio comunale. "Ci aspettavamo, infatti – sostengono – che venisse presa immediatamente una serie di provvedimenti quali l’approvazione di alcune linee di indirizzo basilari per le future potature a protezione degli alberi o, magari, la realizzazione di un procedimento partecipato sul Regolamento del verde pubblico, visto che quello sul verde privato già esiste e proibisce le capitozzature. Anche alla luce del fatto che il consigliere Ghiselli aveva depositato, una relazione di indirizzo in tal senso. Niente di tutto questo: il sindaco Murzi ha ammesso in consiglio di aver visto, negli anni passati, capitozzature che, alla fine non hanno arrecato, dice lui, alcun danno alle piante".

"Peccato che l’agronomo del Comune – proseguono – abbia certificato che il lavoro non era stato fatto bene, tanto da rendere gli stessi alberi degli “attaccapanni”. Dunque, delle due cose l’una: o non si crede all’agronomo che, come anche il decreto Costa 2022, afferma che le capitozzature e le potature drastiche, negli anni, procurano danni alle piante, così respingendo l’esposto dei cittadini, oppure gli si crede ed allora si cerca di capire come tutto ciò sia successo all’interno dell’amministrazione comunale. Il sindaco poi esprime ancora una serie di dubbi sull’esposto, perchè ritiene che non ci sia chiarezza tra le norme ambientali ed il codice civile. Su questo lo vogliamo rassicurare – concludono i residenti di via Versilia – ricordandogli che gli alberi di via Versilia sono considerati beni paesaggistici ed ambientali, oggetto di tutela nella disciplina del Piano Operativo. Chiedamo anche la definizione di un Regolamento del verde pubblico che ancora non c’è".

Francesca Navari