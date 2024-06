Posti a Geal e Gaia 100 assunzioni Zara

100 ASSUNZIONI DA ZARA

Zara, che fa parte di Inditex, uno dei più grandi fashion group al mondo, assumerà oltre 100 nuove figure da inserire presso gli oltre 88 punti vendita presenti sul territorio nazionale. Le nuove assunzioni riguardano: ADDETTI/E ALLE VENDITE; ASSISTENTI RESPONSABILI DEL NEGOZIO; VISUAL MERCHANDISER; ADDETTI AL MAGAZZINO. Per candidarsi http://diariolavoro.com/zara_1.html

ADDETTO AFFARI LEGALI E SOCIETARI PER GAIA

Gaia spa. Selezione per titoli ed esami, e la conseguente formazione di una graduatoria, figure professionali, che potranno essere inserite nel proprio organico con contratto a tempo indeterminato o determinato per la copertura del ruolo. Scadenza 25/06/24. https://www.gaia-spa.it/

RESPONSABILE INFORMATION TECHNOLOGY & SOLUTIONS

Geal Spa, gestore del servizio idrico integrato nel Comune di Lucca, (www.geal-lucca.it) pubblica avviso per la selezione di 1 dipendente con qualifica di impiegato/a amministrativo/a da inserire come Responsabile Information Technology & Solutions all’interno dell’Unità Amministrazione, Regolatorio e ITS. Contratto a tempo indeterminato, full time; periodo di prova di tre mesi. Requisiti: Laurea almeno triennale in una delle seguenti discipline: tutte le classi di laurea di Ingegneria, tutte le classi di laurea di Informatica o equipollenti/equiparate. Domanda con pec a [email protected] entro le 13 del 28/06. bando www.geal-lucca.it/lavora-con-noi