Posta sui social un delfino spiaggiato, ma era un pesce d’aprile

Siamo stati tutto il giorno in allerta. Attenti a non abboccare, come lucci, al classico pesce del primo aprile. E di scherzi, più o meno ben fatti, sui social ieri ne sono girati tanti. Uno i particolare, però, ha fatto mobilitare una pattuglia della Capitaneria di Porto. E di divertente non aveva proprio niente.

All’ora di pranzo su Facebook ha cominciato a circolare, spinta dal vento delle condivisioni, la foto della carcassa di un delfino spiaggiata sulla riva del mare. Localizzato all’altezza del Royal. Nello specifico un raro esemplare, per le nostre coste, di Grampo: contraddistinto da una fronte bombata, una pinna dorsale alta e appuntita a metà del corpo e una mascella superiore lievemente sporgente.

L’evento è stato ovviamente segnalato alla Guardia Costiera di Viareggio, che con senso del dovere ha perlustrato l’arenile senza però trovare niente. Caso chiuso e archiviato dunque come un, brutto, pesce d’aprile.