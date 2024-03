Post covid, il turismo è ripartito. Oltre 3 milioni di presenze nel 2023

La critica fase covid è turisticamente superata. Nel 2023 le locazioni per vacanza si attestano oltre le 600mila per formare un dato complessivo di oltre 3milioni di presenze per l’intero anno.

E solo agosto ha registrato il boom di 700mila presenze. Il sindaco Bruno Murzi, presidente dell’Ambito Turistico Versilia, a Villa Bertelli ha fatto il punto sullo stato di salute del comparto. "Sono soddisfatto – ha evidenziato – dell’avveramento delle previsioni che avevamo formulato mesi prima: questo a testimonianza dello sforzo che stiamo continuamente compiendo per acquisire e elaborare non solo dati definitivi a distanza di un anno, ma anche dati previsionali che ci permettono di indirizzare la programmazione nostra e di tutti gli operatori della nostra zona".

Altrettanta soddisfazione per la conclusione del percorso formativo di aggiornamento “Patentino dell’Ospitalità 2023 - 2024” organizzata dall’Ambito turistico Versilia per gli operatori dell’intero comparto: albergatori, ristoratori, balneari, gestori di servizi in qualche modo collegati al turismo. "Questo percorso ha rappresentato – ha aggiunto Murzi – è una delle pochissime esperienze fin qui attivate nel panorama complessivo della Toscana ed è stato pertanto seguito con particolare attenzione da tutti i principali soggetti pubblici e privati del territorio regionale". Il percorso del patentino 2023 - 2024 si è articolato su sei incontri, tre dei quali si sono svolti nello scorso anno e tre dei quali si sono svolti nel 2024 con una media di presenza ad incontro di 50/70 operatori che hanno potuto ’fare rete’. A termine percorso a coloro che hanno partecipato ad un numero minimo prefissato di incontri è stato rilasciato un attestato con una vetrofania da esporre sul proprio esercizio. "Uno degli obiettivi dell’Ambito turistico – ha concluso - è di far diventare il Patentino dell’ospitalità un appuntamento stabile annuale, attraverso un processo di continua crescita, approfondimento, aggiornamento professionale. Partecipare al Patentino per ogni operatore significa anche avere accesso ai dati turistici, sia dal lato domanda sia dal lato offerta, avere la possibilità di conoscere i diversi strumenti di promozione disponibili come il sito VisitVersilia, il sito VisitTuscany, avere a disposizione materiali informativi (guide, mappe)". Già confermata per il prossimo ottobre la seconda edizione del Patentino che resterà gratuita.

Fra.Na.