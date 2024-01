Viareggio e i guai del porto: falle nei tubi che devono risolvere l’insabbiamento

Viareggio, 22 gennaio 2024 – Martedì 23 gennaio i pescatori di Viareggio manifestano davanti alla sede della Regione Toscana in via Cavour a Firenze con striscioni, reti e fischietti per protestare contro l'insabbiamento dell'avanporto che da novembre impedisce alle barche di pescare e lavorare.

Il video dei pescatori con la falla

Intanto nella giornata di lunedì in sordina c’è stato l'annuncio tramite ordinanza della Capitaneria di Porto che da ora in poi la draga Aurieldo (già contestata dai pescatori) scaverà i fondali 24 ore al giorno. Ma proprio lunedì, come filmato dagli stessi addetti della Cittadella della Pesca, i tubi che dovrebbero spostare la sabbia a un chilometro dal porto si sono di nuovo bucati.