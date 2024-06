Pontenuovo, incidente e proteste. Gli abitanti sono esasperati: "Ci avevano promesso i dossi"

Da quando è stata realizzata la rotatoria tra l’Aurelia e via Pontenuovo, incrocio spesso teatro di incidenti, il traffico in ingresso e uscita dal Pollino è sensibilmente migliorato, e su questo sono tutti d’accordo. Poche centinaia di metri a sud, invece, il caos continua a regnare sovrano a causa dell’alta velocità dei mezzi e dell’assembramento di aziende a cui è legato un intenso viavai di camion e quindi di potenziali incidenti. Come quello avvenuto mercoledì verso le 13 per cause su cui sta lavorando la polizia municipale. Un camion, proveniente da sud, mentre si stava immettendo in via Pontenuovo si è scontrato violentemente con un “porter“ di Ersu, che veniva da nord. Per i due conducenti lievi ferite e tanto spavento, con tanto di intervento dei vigili del fuoco, ma per i residenti si tratta di un episodio che va a sommarsi ai pericoli quotidiani dovuti all’alta velocità.

"Nel 2018 – ricorda Simona Vischi a nome di alcuni abitanti del Pollino – ci avevano promesso la rotatoria e, a seguire, i dossi in via Pontenuovo, nel rettilineo tra l’Aurelia e via Fornacione. Stiamo ancora aspettando: anche mercoledì è andata bene, ma per quanto ancora? La rotatoria è funzionante per la statale, ma chi ci transita imbocca poi via Pontenuovo a tutta velocità". Vischi ricorda, a corredo della protesta, la raccolta di firme effettuata in passato e poi protocollata in Comune, evidenziando come troppi mezzi viaggino a 80-90 all’ora in una strada inadeguata in quanto di dimensione ridotte. "Succede soprattutto nel tratto tra la fine del depuratore di Gaia – conclude – e le scuole elementari ’Alessio Ricci’. Io ho paura quando esco di casa perché le auto mi passano a raso al cancello e temo che prima o poi mi portino via".

Daniele Masseglia