Pontemazzori Auto danneggiate. Cresce la rabbia dei residenti

Auto danneggiate, gomme trinciate: ancora gravi vandalismi in periferia. Sabato scorso, in piena notte, alcuni malviventi si sono accaniti contro le macchine in sosta nel parcheggio del centro di Pontemazzori. I vandali hanno danneggiato gravemente ben cinque auto, trinciando due ruote a ciascuna. Su un’auto sono stati trovati alcuni evidenti schizzi di sangue e pure una macchia sull’asfalto: probabilmente uno degli autori del fatto deve essersi ferito. Si impone quindi una riflessione sul bisogno assoluto di telecamere in luoghi come questo: pare che nessuno dei residenti si sia accorto o abbia sentito rumori strani. Anni fa accaddero episodi del genere in altre zone fuori dal centro storico, ad esempio nel quartiere di Sterpi dove un’auto fu addirittura bruciata ed altre danneggiate. E’ probabile che si tratti di gruppi di giovani senza scrupoli. Gli abitanti fanno appello per far istallare le telecamere.