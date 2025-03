Ponte della Pescarella . Via la bonifica della discarica

Intervento congiunto tra Comune, Consorzio di bonifica ed Ersu per la bonifica dell’area attigua al ponte di Pescarella dove era stata creata una sorta di discarica sulla sponda fluviale. L’area, dove sono state rinvenute le tracce di un bivacco, era attenzionata da tempo ed è partita l’operazione di pulizia che si concluderà domani, alla presenza dell’ufficio ambiente e della polizia municipale. La sponda del fiume presentava diverse tipologie di materiale abbandonato, tanto da richiedere un sollecito intervento per ripristinare una situazione di sicurezza e di decoro. Le operazioni sono state seguite dall’assessore all’ambiente Michele Silicani, col recupero del materiale a cura del Consorzio e trasporto da parte di Ersu. "Un intervento delicato – spiega Silicani – anche per la presenza di un paio di persone segnalate ai servizi sociali e sulle quali sono in corso verifiche sulle generalità. L’accumulo di rifiuti gravava sulla sponda in prossimità del corso d’acqua e, in un eventuale innalzamento del fiume, avrebbe portato problemi".