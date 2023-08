Ponte all’insegna del divertimento L’atmosfera caliente infiamma la costa

Ferragosto è la data cruciale di ogni estate. Attesa da grandi e piccini – con i gavettoni in mano e i piedi nella sabbia – regala sempre ricordi indelebili che rendono speciale il periodo di vacanza. Anche la Versilia quest’anno si impegna a organizzare molti eventi, sia per chi ha voglia di divertirsi in modo spensierato, sia per chi ha voglia di dedicarsi alla cultura o ai classici spettacoli teatrali.

Per la vigilia, la Versiliana ha in programma lo spettacolo di Paolo Ruffini – protagonista del celebre “Io? Doppio!”, cult comico della regione – che si esibirà calcando il ritorno dei mitici doppiaggi in livornesaccio dalle 21,30 alle 23,30. Sempre per il 14 agosto, per chi invece ha voglia di ballare, la Bussola Versilia ospiterà il No Filter Tour, il gruppo di dj formato da Mario Più, Ricky le Roy, Joy Kitikonti, 00Zicky, Franchino e Luca Pechino. Il dj set del team Metempsicosi durerà dalle 23 fino alle 4 del mattino seguente, già inaugurando il giorno di festa.

Per festeggiare i 100 anni della soprana Maria Callas, alla Piaggetta a Quiesa, villa Ginori presenterà un concerto in collaborazione con il circolo Catalani di Lucca e Porcari e scuola di Musica Sinfonia. L’evento, con la voce del soprano Daniela Cappiello e con al pianoforte il maestro Massimo Salotti, comincerà alle 18 (ingresso libero) ma con obbligo di prenotazione. Al teatro la Versiliana – per chi ha voglia di godersi un classico – gli attori Andrea Buscemi ed Eva Robin’s si metteranno nei panni dei protagonisti dell’Avaro di Molière, il famoso commediografo francese del XVII secolo. Lo spettacolo inizia alle 21.30.

Dopo i grandi successi del festival "La Prima Estate" – che per tutto giugno e inizio luglio ha ospitato star mondiali come il rapper Nas, il producer Metro Boomin e l’icona pop Lana Del Rey –, il parco di BussolaDomani ha in programma un Ferragosto all’insegna del karaoke: l’evento “Lasciatemi kantare” darà la possibilità di cantare a squarciagola le hit del momento e, perché no, anche di ballare. Il costo del biglietto sarà di 10 euro e la serata proseguirà dalle 21 all’una di notte.

Sempre per chi ha voglia di muoversi a ritmo di musica, la Bussola avrà come special guest dj Miles durante la “Ferragosto d’Italia”, serata divisa in due sale: in quella principale, situata all’esterno, suonerà dj Pierpax, mentre nell’altra all’interno del locale animerà la festa dj Hico. Al Faruk invece, il beach club di Marina di Pietrasanta, la serata “Incanto - Jungle Edition” inizierà alle 16 in spiaggia e in piscina per poi alle 21 proseguire con la cena spettacolo con artisti di fama internazionale.

Spettacolo e divertimento proseguono anche il giorno successivo, 16 agosto, quando il chiostro di Sant’Agostino in piazza Duomo a Pietrasanta ospiterà la prima nazionale di “Danzare l’amore”, con Francesco Mariottini e con coreografia e regia di Beatrice Paoleschi, in occasione del 44° Festival della Versiliana. L’evento sarà diretto da Emox Balletto – con direzione artistica di Beatrice Paoleschi – e avrà come sottofondo musiche di Bizet, Offenbach e Saint Seans.

Per chi invece avesse voglia di scatenarsi con i piedi nella sabbia, è fitto e variegato il programma di feste e appuntamenti conviviali negli stabilimenti balneari: tra una cocomerata, un bicchiere di sangria e – per i meno permalosi – qualche gavettone d’ordinanza, non si può quindi dire che la zona non offrirà diverse opportunità e alternative per ogni tipo di pubblico, che a seconda delle diverse necessità e desideri, potrà rendere indimenticabile il suo Ferragosto.

M.L.