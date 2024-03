Polizia penitenziaria. Via alle domande

BANDO DELLA PROVINCIA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ESPERTO PROGETTAZIONE EUROPEA

La Provincia cerca la figura di ‘Specialista in cooperazione internazionale’, personale esperto in progettazione europea da inserire nell’Ufficio Europa. Il contratto avrà la durata massima di 36 mesi e la domanda deve essere trasmessa alla Provincia entro le 23:59 del 28 marzo. Per inviare candidatura, è necessario accedere a www.InPa.gov.it. La figura deve avere elevate conoscenze specialistiche in materia di progettazione europea per attività legate alla redazione di candidature, monitoraggio e rendicontazione di progetti completamente finanziati nell’ambito dei fondi. Inoltre, è richiesta padronanza linguistica dell’inglese e/o francese (livello minimo B2) e disponibilità a missioni all’estero. Info: 0583/417215, [email protected]. Bando https://bit.ly/3Tfxgnx.

BANDO POLIZIA PENITENZIARIA

Bando di concorso per accedere ai 1.027 posti di lavoro per Agenti di Polizia Penitenziaria. Massimo 27 anni, diploma di scuola media superiore

idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai posti di agente di polizia penitenziaria

condotta e morale irreprensibili

non dispensato, destituito o licenziato da lavoro c/o pubbliche amministrazioni. Info “https://www.inpa.gov.it”. Domande entro 10 aprile.

OPERATORE CIMITERIALE

Pluriservizi Camaiore. Avviso di selezione per l’assunzione di n. 1 lavoratore con contratto a tempo indeterminato. Scadenza 5/4/2024. https://www.pluriservizicamaiorespa.it