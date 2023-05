Polizia municipale oggi il tavolo tecnico

Si terrà stamani in municipio il tavolo tecnico per affrontare la pianificazione dei turni dei vigili in estate. Su sollecitazione del sindacato – lo stato di agitazione è infatti solo sospeso – è stato richiesto all’amministrazione di convocare la delegazione trattante, quindi con un rappresentante della parte pubblica (il segretario generale). La funzione pubblica Cgil "auspica una risoluzione per la pianificazione del lavoro in estate. Abbiamo chiesto all’amministrazione di esprimersi sugli eventi programmabili per individuare turni consoni alla riduzione del personale e garantire salute e sicurezza dei lavoratori".