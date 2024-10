Polizia municipale in crisi. L’appello dei sindacati Cisl

VIAREGGIO

Sono sempre di più i fenomeni di degrado, inciviltà e microcriminalità, in città come nell’intera Regione, così come sono sempre più in aumento i disagi, i problemi e la mancanza di risposte per chi, la sicurezza, cerca di diffonderla ogni giorno come gli operatori della Polizia Municipale e Provinciale.

Oltre 4000 sono infatti gli agenti di Municipale e Provinciale che, insieme ai Guardia Parco, attendono, ormai da tempo, una risposta della Giunta sul regolamento omogeneo, per l’intera regione, sugli indumenti, le dotazioni e i segni distintivi del grado. "Un regolamento che si auspica vada approvato entro l’anno, per garantire immediatamente l’identificazione della Polizia Provinciale dalla Polizia Municipale e che disciplini anche i presidi difensivi, ovvero gli strumenti di autotutela, dalle manette allo spray urticante, con indubbi risultati in termini di omogeneità su tutto il territorio regionale, riconoscibilità e adeguamento delle dotazioni a disposizione", sottolineano i rappresentanti del coordinamento regionale di Fp Cisl della Polizia Locale che, viste le problematiche, si appella e richiede alla Commissione Regionale una riunione urgente per chiarire i programmi, e discutere di iniziative, e progetti che rafforzino i livelli di sicurezza nelle città toscane, come quello già promosso. Un servizio, e di cui la stessa Viareggio ha usufruito, pensato per avvicinare e fortificare il rapporto tra polizia municipale e cittadini, con la presenza di agenti in prossimità delle zone più critiche di ciascun territorio, per migliorare la sicurezza delle strade e degli stessi cittadini che tra quelle strade si trovano a passeggiare, vivere e lavorare, spesso con paura e timore.

"Vogliamo che la Regione provveda al rifinanziamento del progetto regionale del “servizio prossimità“ prorogato e ora in scadenza ad inizio 2025, con cui ciascun ente ha provveduto a progettare agenti nello sforzo comune di migliorare la sicurezza- continua Fp Cisl - Questo progetto, inoltre, ci permette, seppur a tempo determinato, di avere un aumento di personale della Polizia Locale ormai sotto organico nella maggioranza dei Comandi della Regione".