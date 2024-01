Politi riparte della pittura. In Darsena la sua mostra

Aveva solo 16 anni quando, nel 1984, partecipò al Carnevale di Viareggio con una maschera isolata dal titolo: “Ritorno alle origini”. Quarant’anni dopo Simone Politi torna alle sue origini, che affondano le radici nell’arte, con una mostra di pittura – la sua prima mostra di quadri – dal titolo “Manifeste apparenze“. Organizzata su impulso dell’associazione “Amici della Darsena“, presieduta da Claudio Puosi, nelle sale dellassociazione “Maestri d’ascia e calafati“, in via Coppino, e che accompagnerà i cinque giorni del Carnevaldarsena. Dal 9 al 13 febbraio.

Un piacevole ritorno per Viareggio, che ha visto quel ragazzino classe 1969 – cresciuto tra i baracconi, pigiando le forme accanto al padre Antonio, con Davino Barsella, Nilo Lenci, Loris Lazzerini... poi con Giovanni Maggini – farsi strada tra i giganti di cartapesta fino a raggiungere l’Olimpo. Una sfilza di primi premi. Uno dietro l’altro. Nelle maschere isolate, nelle mascherate di gruppo, nei carri di Seconda categoria. Un’ascesa inarrestabile, in buona parte condivisa con Federica Lucchesi. E anche in Prima, al debutto nel 2000 “Abracadabra“, fu subito primo premio. Politi venne ribattezzato l’enfant prodige del Carnevale di Viareggio. Ma la vita, spesso, scombina anche i piani più solidi. E così è accaduto a Politi, che dal 2016 è rimasto escluso dal Carnevale.

“Certi amore (però) non finiscono...“ e quello di Politi per i colori ha fatto un giro immenso e poi è ritornato. Con la mostra “Manifeste apparenze“ si riaffaccia alla città con una collezione di quadri che nascono a Viareggio e di Viareggio raccontano l’anima. La locandina lo racconta meglio di ogni parola: Burlamacco, tra le vele, su un gozzetto. La malinconia di un tramonto, l’orizzonte sconfinato, un canna da pesca. Aspettando una nuova alba...

